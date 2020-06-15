Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi... - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulundu.

Burada depreme ilişkin son durumu değerlendiren Oktay, depremden etkilenen köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

"En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız"

"Köylerimizde de şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hamdolsun çok rahat üstesinden gelebileceğimiz, atlatabileceğimiz durumdayız. En fazla etkilenen köyümüzdeyiz. Elmalı en fazla etkilenen köyümüz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var. Tüm buralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilikten tüm ekipler burada sabaha kadar devam edecekler. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız."

"Bir kaybımız, 18 yaralımız var"

"Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." ifadelerini kullanan Oktay, hayatını kaybeden güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Oktay, "Biz sizleri seviyoruz. Size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Bu konuda bizlerle iş birliği içerisinde olursanız çok memnun oluruz. Tüm bu çalışmalar sabaha kadar devam edecek. Bitene kadar da sürecek." diye konuştu.

Bütün ekiplerin deprem bölgesine sevk edildiğine işaret eden Oktay, yiyecek, içecek ve eşya konusunda da herhangi bir sıkıntının olmayacağını, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında olduklarını aktardı.

Oktay, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde devlet olarak ve tüm imkanlarla vatandaşlarla birlikte olacaklarını dile getirerek, "Yeterki bir ve beraber olalım. Sizin kılınıza zarar gelirse bu bizi üzer. Cumhurbaşkanımızın çok yakinen takip ettiği bir konu. 'Tek bir vatandaşımızın bizim ihmalimizden dolayı burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım.' dediği bir konumdayız. Dolayısıyla hepimiz buradayız. İnşallah bu hassasiyeti sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Konutlarımızı afetlere dayanıklı şekilde yapalım"

Yaraların sarılacağını anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Burası deprem bölgesi. 2003'te Bingöl'de, 2005'te yine Karlıova'da depremi yaşadık. Çok hızlı bir şekilde devletimiz yine yaraları sardı. Binalarımızı depreme dayanıklı bir şekilde yeniledik. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.' diye bir ilkemiz var. Herkes binasını, konutunu, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım, Dolaysıyla depreme dayanıklı binalar yaptığımız zaman ki, bundan sonra da burada depremler olacaktır, inşallah hiçbirimize bir şey olmaz. Konutlarımızı, alt ve üst yapılarımızı afetlere dayanıklı şekilde yapalım."

Daha sonra Oktay ve beraberindekiler, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışan depremzedelerle sohbet etti. Oktay, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzedeleri görüştürdü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) de mücadelelerinin sürdüğüne dikkati çeken Oktay, devletin afetlerle ilgili her türlü tedbiri aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olarak daha önce Elazığ ve Malatya'da da olduklarını hatırmatan Oktay, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak oradaydık ve kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Sonrasında koronavirüs ile mücadelemiz başladı. Yine devletimiz olarak bunu bütün dünyanın gözleri önünde de gördünüz, bütün süper devletler bir maskenin bile peşinde koşarken hamdolsun biz sadece kendi vatandaşımıza yardım etmekle de bunu çok ciddi şekilde yönetmekle de kalmadık, 125'ten fazla ülkeye de destek verdik, yardım ettik. Bugün de buradayız. Hem bir taraftan koronayla mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani maske ve mesafe dediğimiz kurala dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla bunu yapabilecek güçteyiz, kudretteyiz devlet olarak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiğini aktaran Oktay, şehidin yakınıyla da görüştüklerini ve gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı.

Oktay, "Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla burada. AFAD'ı, Kızılay'ı burada. Tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız burada. Sıcak yemek dağıtımı zaten köylerimizde hemen başladı. Kızılay daha sonrasında devamını getirecek. Çadırlarımız en geç yarım saat bir saate kadar burada olacak ve bu gece tüm çadırlar da kuruluyor olacak." diye konuştu.

"Sizin canınız bizim için değerli"

Vatandaşları kesinlikle mağdur etmeyeceklerini, el birliği içerisinde yaraları çok hızlı saracaklarını aktaran Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 gün içerisinde bütün hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Sizden arzumuz, talebimiz şu, herkes ilk etapta bu gece konutlarına dikkat etsin ve hafif de orta hasarlı da olsa o konutlara girmesinler. Çevre Şehircilikten gelen arkadaşlarımız bu binaları tek tek kontrolden geçirecekler. Girilebilir raporu aldıktan sonra buralara girsinler. O ana kadar az veya orta hasarlı bir çatlak da görüyorsanız binalara girmeyin. Sizin canınız bizim için değerli. Biz sizleri seviyoruz, size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizlerle birlikte iş birliği içerisinde olursanız da çok memnun oluruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi... - Son Dakika

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