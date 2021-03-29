Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "57'nci Kütüphane Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "57'nci Kütüphane Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Medeniyetin ve beşeriyetin hafızası kütüphaneler, dinamik öğrenme alanları, kaynaklara dijital erişim olanakları, etkileşime ve iş birliğine açık alanlarıyla kitapseverlere yeni dünyaların kapısını aralıyor. Kütüphane Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı - Son Dakika

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