Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı Açıklaması
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü demokrasiye adamış, idam sehpasında bile devletinin ve milletinin saadetinden başka arzusu olmamış merhum Adnan Menderes ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. 17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Oktay, paylaşımında Adnan Menderes'in mahkemede yaptığı savunmaya ilişkin videoya da yer verdi.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Seren Serengil ve Yaşar İpek anlaşmalı olarak boşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor