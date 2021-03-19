Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle... - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle...

19.03.2021 15:33
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti         
22:09
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü         
21:51
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü         
20:40
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 23:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei