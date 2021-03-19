Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle... - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle...
19.03.2021 15:33
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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