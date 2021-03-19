Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle... - Son Dakika

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