Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 36. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Çalışma Kapanış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 36. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Çalışma Kapanış Oturumu'nda konuştu: (1)

26.11.2020 17:09
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 36. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Çalışma Kapanış Oturumu'nda konuştu: (1), System.String[]

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin meselesinde ortak duruşun benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin meselesinde ortak duruşun benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir. Aynı şekilde eylemlerimizin de merkezinde olmalıdır." dedi.

Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen 36. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'nın Bakanlar Çalışma Kapanış Oturumu'na canlı bağlantıyla iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.

Verimli görüşmelerin ardından 36. İSEDAK Oturumunu başarıyla tamamladıklarını söyleyen Oktay, "Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi" konulu politika önerileriyle birlikte bir dizi karar aldıklarını aktardı.

Oktay, Kovid-19 salgını nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, salgının hayatın her alanında olumsuz etkileri bulunduğunu dile getirdi.

Küresel gıda güvenliğinin bir istisna olmadığına dikkati çeken Oktay, "Dünya Gıda Programı'na göre, 690 milyon insan yeteri kadar yiyeceğe sahip değil. Bugünlerde 130 milyon insan daha açlık sınırına itilme riski altında." ifadesini kullandı.

Oktay, iş birliği ve dayanışmanın, bu zorluğun üstesinden gelmenin temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Ortak proje ile programların geliştirilmesi ve uygulanmasının özellikle önemli olduğuna vurgu yapan Oktay, bu yüzden "İSEDAK Kovid-19 Müdahale Programı"nı başlattıklarını, bu yeni İİT programının olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

"Her şeyden önce turizm girişimcilerinin desteklenmesi gerekiyor"

Oktay, turizmin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna değindi.

Yıllık ortalama yüzde 4-5 büyüme oranına sahip turizmin, küresel Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 8'ini ve istihdamın yüzde 10'unu oluşturduğunu aktaran Oktay, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik ve siyasi krizler gibi krizlere karşı da son derece savunmasız olduğunu dile getirdi.

Oktay, şimdiye dek birkaç istisna dışında geçmiş krizlerin yalnızca sınırlı bölgesel etkilerinin olduğunu ancak öncekilerden farklı olarak Kovid-19'un küresel bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Kovid-19'un turizm üzerinde 2008 finansal krizinden 7 kat daha büyük bir etkiye sahip olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Oktay, 2023'ten önce kriz öncesi seviyelere toparlanmasının zaman alacağını kaydetti.

"Turizm girişimcilerinin desteklenmesi gerekiyor"

Oktay, salgının turizm sektöründeki yapısal sorunlara yeniden gözden geçirme fırsatı sağladığını belirterek, bu sorunları "sınırlı yatırımlar, zayıf altyapı, yetersiz kurumsal ve insani kapasite, düşük hizmet kalitesi ve kişi başına düşük turist harcamaları" olarak sıraladı.

İİT içinde turizm girişimciliğini iyileştirmek için çeşitli araçların bulunduğunu söyleyen Oktay, "Her şeyden önce turizm girişimcilerinin desteklenmesi gerekiyor. Bu, düşük maliyetli krediler ve mikro finansman fırsatları, arazi tahsisi, vergi tatilleri ve diğer mali desteklerle sağlanabilir." diye konuştu.

Oktay, turizm faaliyetlerinde çeşitliliği ve yeniliği artıran girişimciliği de olumlu ayırt edebileceklerini dile getirerek, "Bu, yerel yaşam kalitesine değer katacak, destinasyon gelişimine, yerel kültürün tanıtımına katkıda bulunacak ve yeni yenilikçi endüstrilere yardımcı olacaktır. Yerel girişimciler ayrıca turizm endüstrisinde bilgi birikimi ve deneyim kazanmaya ve sertifika almaya teşvik edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bunun İİT dışı markalara ödenen sızıntıları, franchising ve yönetim ücretlerini en aza indireceğini kaydetti. Bu çerçevede, "yeni normal"e adapte olmanın yollarını ve araçlarını bulmaları gerektiğini vurgulayan Oktay, "İİT ülkeleri arasında 'güvenli seyahat koridorları' ve 'seyahat balonları' oluşturma imkanını araştırmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'nin 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' na bir kez daha değinmek istiyorum." dedi.

"Filistin meselesinde ortak bir duruş benimsemeliyiz"

Oktay, İİT'nin kuruluşunun temelini Filistin davasının oluşturduğuna işaret ederek, "Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir. Aynı şekilde eylemlerimizin de merkezinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail işgalinin, Filistin halkını izole etmeyi sürdürdüğünü belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinde ortak bir duruş benimsemeliyiz. Bu nedenle Filistinli kardeşlerimizin ve İslam ümmetinin beklediği gerekli adımları acilen atmalıyız. Bu bağlamda yeni başlatılan İSEDAK Kudüs Programı'nı içtenlikle takdir ediyorum. Programın oradaki sosyoekonomik koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunacağını umuyorum."

Oktay, bu programın Kudüs'ü "rekabetçi bir turizm destinasyonu" olarak tanıtmayı umduğunu da belirtti.

(Sürecek)

fuat oktay, Filistin, İSEDAK, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 36. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Çalışma Kapanış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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