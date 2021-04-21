Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.