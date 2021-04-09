Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, annesi vefat eden Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı diledi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.