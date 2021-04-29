Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil."
29.04.2021 17:01
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil."
fuat oktay, Rum, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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