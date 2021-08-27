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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması

27.08.2021 16:49

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz" "Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır" "Afganistan bizim...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz"

"Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır"

"Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir"

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan'da yaşanılan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnaf ziyaretlerinin ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan bilgiler aldı. Ardından ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Oktay, Afganistan'daki olaylara değinerek, "Afganistan ile ilgili sabah Cumhurbaşkanımızda gerekli açıklamaları yaptılar. Afganistan'daki son durumu sizlerde zaten neredeyse canlı izliyorsunuz. Özellikle uluslararası havalimanında olan bir patlama ve orada en son bendeki bilgiler 72 kişinin hayatını kaybettiği şeklindeydi. Tabi, son derece üzücü. Biz Türkiye olarak her zaman şunu ifade ettik. Terörün ırkı, dini, cinsiyeti olmaz. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Türkiye terörizmle her zaman mücadele etmiştir ve hiçbir şekilde ayrım yapmadan, coğrafya hele hele inanç ayrımı yapmadan Bugün de Türkiye ayı duruşunu net bir şekilde ifade ediyor. Buradan yine bu şiddeti, saldırıyı kınadığımızı ifade ediyorum. 31 Ağustos zaten orada bulunan bazı güçlerin de çıkacağı tarihti. Türkiye olarak biz havalimanındaki hem güvenliğin sağlanmasını hem de oradaki faaliyetlerin yürütülmesi, aynı zamanda da tahliyelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili gerekli desteği verdik. Orada bulunan hem dışişleri personelimiz hem de silahlı kuvvetlerimizin bulunduğu birimler olarak. Dün itibariyle de zaten açıkladık. Bizde askerimizi oradan çekiyoruz. Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin canı, güvenliği son derece önemlidir. Her bir personelimizin En kısa sürede bizde çekiyor olacağız. Havalimanının işletilmesiyle ilgili talep var. Bu bize de Taliban tarafından gelen bir taleptir. Bizim de ifade ettiğimiz şey; zaten öncesinde de aynı şeyi yapıyorduk. Gelişen şartlara göre durum değerlendirmesi yapıp kararımızı vermeye çalışıyorduk. Saha da tamamen yeni bir durum var. Güvenlik şartlarının sağlanması şartıyla, zaten bunlar yine konuşulur. Tüm birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Askerimizi çekiyoruz. Patlamada herhangi bir ne zaiyatımız ne de herhangi bir sıkıntımız yoktur. En kısa sürede de yine Türkiye'ye sağ salim getiriyor olacağız. Orada önce İslamabad'a sonrasında THY ile Türkiye uçuşlarını sağlıyor olacağız. Ümidimiz, biran önce Afganistan'daki şiddetin bitmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasıdır. Birlikte çalışılabilecek bir ortamın oluşmasıdır. Afganistan bizim için önemli, Afganistanlı kardeşlerimiz bizim için son derece önemlidir. Afgan'lar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma halinde olduğumuz millettir. Bu zor zamanlarında bu dayanışmayı göstermiş bulunmaktayız. Diğer ülkelerde anında çekilirken, biz çekilmedik. Orada hizmetlerimizi devam ettirdik. Yine şartlar uygun olduğu zaman birlikte neler yapabiliriz onu değerlendireceğiz. Kararımızı verip ona göre de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Afganistan' açıklaması - Son Dakika


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