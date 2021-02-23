Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması
23.02.2021 01:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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