Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu
10.03.2021 22:09
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Oktay, göğüste baskı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında anjiyo olan KKTC Başbakanı Saner'e tüm Türkiye adına geçmiş olsun dedi.
Oktay, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Saner'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Son Dakika Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı