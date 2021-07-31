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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz

31.07.2021 11:14
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da aynı aileden 7 kişinin evlerinden öldürülmesiyle ilgili, "Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da aynı aileden 7 kişinin evlerinden öldürülmesiyle ilgili, "Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da yaşanan katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz - Son Dakika


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