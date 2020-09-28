Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.