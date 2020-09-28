Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:23 - Kaynak: AA
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