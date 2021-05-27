Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından play-off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselen Altay'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda üç kulübümüze de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik - Son Dakika