Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi."
16.11.2020 14:19
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi."
fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi.' - Son Dakika
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