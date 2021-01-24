Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hakkari'de şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de yol kontrolü sırasında hain terör örgütünün döşediği mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selim Gedik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.