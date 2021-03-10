Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
10.03.2021 22:22
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul ederek, bir süre görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul ederek, bir süre görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, başta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmak üzere, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Görüşmede, KKTC Başbakanı Ersan Saner'in sağlık durumu da gündeme gelirken, Oktay, sağlık ve afiyet temennileriyle birlikte Başbakan Saner'i arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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