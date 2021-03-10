Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Miraç Kandili'ni kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Miraç Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Peygamber Efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, ilahi huzura yükseldiği bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.