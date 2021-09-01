Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı - Son Dakika

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atayurdumuz Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü kutlu olsun. Ortak tarihi mirası paylaştığımız Özbek kardeşlerimizin bağımsızlık gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan 'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

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