Son dakika haber! Oktay'dan Uğurluoğlu, Hatipoğlu ve Özdağ'a yönelik şiddete kınama

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurluoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik fiziki saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğurluoğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik fiziki saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve Kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı. (İHA)

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