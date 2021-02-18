Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Regaip Kandili'nin Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah'ın rahmet, mağfiret ve rezzak sıfatlarıyla inananlara müjdeler verdiği, mübarek Regaip Kandili'nin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika