Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika

Oktay, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu