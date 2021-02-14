Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi
14.02.2021 04:13
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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