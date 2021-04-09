Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'te şehit olan uzman çavuş Erdem için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.