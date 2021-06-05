Üye Girişi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı

05.06.2021 14:24
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı, System.String[]

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde millet bahçesi yapılacak alanı inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde millet bahçesi yapılacak alanı inceledi.

Oktay, alandaki incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırımları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.

Sorgun Millet Bahçesi üzerinde uzun süre çalıştıklarını dile getiren Oktay, 60 dönümlük bir arazide çalışmalara başlandığını, millet bahçesinin yapılacağı yerin doğal bir güzelliğinin olduğunu dile getirdi.

Oktay, alanın büyük bir bölümünün ağaçlandırılacağını, millet bahçesi ile ilgili bütün sorunların çözüldüğünü aktardı.

Millet bahçesinin 13 Ağustos'ta ihalesinin yapılacağını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yıl kazmayı vuruyoruz buraya, seneye de açılışını yapıp Sorgunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Çevre Günü'nde böyle bir kararı nihaileştirmekten de memnuniyet duyuyorum. Yozgat merkezde bir millet bahçemiz vardı. Yer sorunları nedeniyle başlaması zaman alan bir projeydi. İlgili arkadaşlarımızla da akşama kadar o netleştirilecek. Cumhurbaşkanımız da bugün İstanbul'da 10 farklı yerdeki millet bahçesinin açılışını yapacak. Bizim AK Parti olarak da Cumhur İttifakı olarak da birlikte çalıştığımız ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesi."

Yozgat'a ve Sorgun'a yatırımlar sürüyor

Sorgun ilçesinde hükümet konağı yapımı ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Oktay, "İhalesi yapılmış o da fiilen başlıyor olacak. Ağız ve diş sağlığı merkezimizle ilgili talebimiz vardı. Biraz önce Sağlık Bakanımızla görüştük, yakından takip ediyorlar. Orada inşallah onunla alakalı bir çözüm üretiyoruz. Gençlerimizin okulun dışında bilim, sanat, müzik gibi tüm alanlarda kendilerini geliştirmesi için inşallah müstakil bir bilim sanat merkezi olacak." dedi.

Oktay, Yozgat-Sorgun arasına yapılacak Bozok Organize Sanayi Bölgesinin kent için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hızlı tren ve havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte asıl arzumuz organize sanayi bölgesini hayata geçirmektir. Orayı hayata geçirdiğimizde Cumhurbaşkanımızın özellikle talimatı olan yatırım, istihdam, üretim ve ticaret diye özetlediği yani ihracatla yatırımla başlayacak, istihdam oluşturacak, inşallah Yozgat'ı da bu kervana katmak istiyoruz. İlk etabı faaliyete geçirme arzusundayız, Sorgunlu, Yozgatlı hemşehrilerimizi buraya yatırıma davet ediyoruz. Güzel günler bekliyor, ufuk güzel, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın biz durmak yok yola devam diyoruz ve durmayacağız, yola devam edeceğiz. Hem de çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

Sorgun'dan Sarıkaya ilçesine geçen Oktay, Doğankent Belediyesini de ziyaret etti.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı Özalan ve Türkkan arasında geçen Özalan ve Türkkan arasında geçen "müjde" polemiği gündeme geldi Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanı Şentop, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını Bakan Soylu'ya sordu: Vekiller zan altında kalmamalı Koronavirüs kabusu bitmeden İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi Koronavirüs kabusu bitmeden İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan Esra Erol'u bile hayrete düşüren olay! 60 yaşındaki kadın, kaçan 39 yaşındaki sevgilisi için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Esra Erol'u bile hayrete düşüren olay! 60 yaşındaki kadın, kaçan 39 yaşındaki sevgilisi için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
14:25 Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti
14:08 Trabzonspor'da, Saracchi operasyonu başladı
14:00 Özalan ve Türkkan arasında geçen "müjde" polemiği gündeme geldi
13:59 Şeyma Subaşı hakkında Seren Serengil'den zehir zemberek ifadeler: Allah'ın kenar mahalle dilberi
13:51 Sivasspor, Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi
13:38 TBMM Başkanı Şentop, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını Bakan Soylu'ya sordu: Vekiller zan altında kalmamalı
13:36 8 yaşındaki Toprak, koronavirüs sonrası geçirdiği miyofasiyal ağrı sendromu sebebiyle hayatını kaybetti
13:35 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'den torpil istedi
13:33 Ümit Özat duyurmuştu! Benitez için lüks bir otelde rezervasyon yapıldı
13:29 Galatasaray'da Işın Çelebi, seçim öncesinde adaylıktan çekildi
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi son anda kurtarıldı Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi son anda kurtarıldı         
14:11
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Şeyma Subaşı hakkında Seren Serengil'den zehir zemberek ifadeler: Allah'ın kenar mahalle dilberi Şeyma Subaşı hakkında Seren Serengil'den zehir zemberek ifadeler: Allah'ın kenar mahalle dilberi         
13:59
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı Emniyet, sokak ortasında polisin genç kadına darp görüntülerine ilişkin açıklama yaptı: Alkollüydü, çantayla görevlilere saldırdı         
11:48
Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak Türkiye ekonomisine Karadeniz gazı 110 milyar dolardan yüksek kazanç sağlayacak         
11:02
Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi         
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
'392 TL'lik baklava yediler' iddiaları ileri sürülmüştü! İBB'den belgeli yalanlama geldi '392 TL'lik baklava yediler' iddiaları ileri sürülmüştü! İBB'den belgeli yalanlama geldi         
10:16
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı Son anket sonuçlarında MHP ve HDP barajın altında kaldı         
09:21
Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti Koronavirüs kısıtlamalarında gevşeme yaşanabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'ı işaret etti         
09:11
Yoldan çıkarak ağaca giren araçtaki piyade er yaşamını yitirdi Yoldan çıkarak ağaca giren araçtaki piyade er yaşamını yitirdi         
09:00
Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu Yalnızlıktan sıkılan Bahar Candan, parayla aradığı arkadaşı sonunda buldu         
00:19
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 14:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement