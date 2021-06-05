Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da millet bahçesi alanında inceleme yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesinde millet bahçesi yapılacak alanı inceledi.

Oktay, alandaki incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırımları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.

Sorgun Millet Bahçesi üzerinde uzun süre çalıştıklarını dile getiren Oktay, 60 dönümlük bir arazide çalışmalara başlandığını, millet bahçesinin yapılacağı yerin doğal bir güzelliğinin olduğunu dile getirdi.

Oktay, alanın büyük bir bölümünün ağaçlandırılacağını, millet bahçesi ile ilgili bütün sorunların çözüldüğünü aktardı.

Millet bahçesinin 13 Ağustos'ta ihalesinin yapılacağını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu yıl kazmayı vuruyoruz buraya, seneye de açılışını yapıp Sorgunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Çevre Günü'nde böyle bir kararı nihaileştirmekten de memnuniyet duyuyorum. Yozgat merkezde bir millet bahçemiz vardı. Yer sorunları nedeniyle başlaması zaman alan bir projeydi. İlgili arkadaşlarımızla da akşama kadar o netleştirilecek. Cumhurbaşkanımız da bugün İstanbul'da 10 farklı yerdeki millet bahçesinin açılışını yapacak. Bizim AK Parti olarak da Cumhur İttifakı olarak da birlikte çalıştığımız ve çevreye verdiğimiz önemin en büyük göstergesi."

Yozgat'a ve Sorgun'a yatırımlar sürüyor

Sorgun ilçesinde hükümet konağı yapımı ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Oktay, "İhalesi yapılmış o da fiilen başlıyor olacak. Ağız ve diş sağlığı merkezimizle ilgili talebimiz vardı. Biraz önce Sağlık Bakanımızla görüştük, yakından takip ediyorlar. Orada inşallah onunla alakalı bir çözüm üretiyoruz. Gençlerimizin okulun dışında bilim, sanat, müzik gibi tüm alanlarda kendilerini geliştirmesi için inşallah müstakil bir bilim sanat merkezi olacak." dedi.

Oktay, Yozgat-Sorgun arasına yapılacak Bozok Organize Sanayi Bölgesinin kent için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hızlı tren ve havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte asıl arzumuz organize sanayi bölgesini hayata geçirmektir. Orayı hayata geçirdiğimizde Cumhurbaşkanımızın özellikle talimatı olan yatırım, istihdam, üretim ve ticaret diye özetlediği yani ihracatla yatırımla başlayacak, istihdam oluşturacak, inşallah Yozgat'ı da bu kervana katmak istiyoruz. İlk etabı faaliyete geçirme arzusundayız, Sorgunlu, Yozgatlı hemşehrilerimizi buraya yatırıma davet ediyoruz. Güzel günler bekliyor, ufuk güzel, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın biz durmak yok yola devam diyoruz ve durmayacağız, yola devam edeceğiz. Hem de çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

Sorgun'dan Sarıkaya ilçesine geçen Oktay, Doğankent Belediyesini de ziyaret etti.