Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TENMAK Başkanı Balıkçı'yı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TENMAK Başkanı Balıkçı, Oktay'a kurumun görev ve işleyişi hakkında sunum yaptı, yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak da hazır bulundu.