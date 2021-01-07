Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Arnavutluk Başbakanı Rama, Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ziyarette bulundu.

Oktay ve Rama, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'le bir araya geldi. Rama, SSB anı defterini de imzaladı.

Burada konuşan Oktay, Türkiye ile Arnavutluk'un geçmişten bu yana çok kapsamlı ilişkilerinin olduğunu belirterek, Rama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı görüşmede bu ilişkilerin değerlendirildiğini ifade etti.

Rama'nın ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendiği projeler hakkında bilgi almak için SSB'de bulunduğunu belirten Oktay, "Bugün kendilerini özellikle savunma sanayisi alanındaki gelişmeler ve yine Arnavutluk'un ihtiyaçları çerçevesinde burada ağırlıyoruz. İlgilendikleri projeler çerçevesinde kendileriyle bilgileri paylaşacağız ve gerekli sunumlar yapılacak." diye konuştu.

Oktay ayrıca Rama'nın Aselsan'a da Arnavutluk'un ilgilendiği projelerle ve ürünlerle ilgili bir saha ziyaretinde bulunacağı bilgisini paylaşarak, "Sonrasında da ihtiyaçlar çerçevesinde detaylı görüşmeler devam edecek." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür ederek, SSB'de olmaktan büyük şeref duyduğunu belirtti.

Sunumu büyük bir ilgiyle takip edeceğini söyleyen Rama, "Ayırdığınız süre, cömertliğiniz ve bu imkanı bize sağladığınız için teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Rama ve heyetine SSB'nin yürüttüğü projelere ilişkin sunum yapıldı.