Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlarımızı aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlarımızı aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor

30.03.2021 14:58
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlarımızı aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor, System.String[]

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Hayatın her alanında tek tipleşme ve aynılaşma kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Hayatın her alanında tek tipleşme ve aynılaşma kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır. Oysa ihtiyacımız olan, kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır. İşte tüm bu sebeplerle önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 57'nci Kütüphane Haftası açılış ve ödül törenine katıldı. de açıklamalarda bulundu. Oktay, bu yılki Kütüphane Haftasının temasının, 'sağları aşan söz' olduğunu belirterek, "Bizler bilgi üretmek ve okumak üzerine kurulmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. Her alimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir kültürün varisi ve taşıyıcılarıyız" dedi.

Oktay, 1217 adet Halk Kütüphanesi ile 57 adet Gezici Kütüphanenin Türkiye'nin farklı köşelerinde milletin hizmetinde olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz yılsonu itibariyle halk kütüphanelerimizin üye sayısı 4,5 milyonu bulurken, kütüphanelerimizden hizmet alan kullanıcı sayısı da 31 milyonu geçti. Son 6 yılda kütüphanelerimizdeki kitap sayısını ise yaklaşık 5 milyon adet artırdık. Kültür mirasımız olan yazma ve nadir eserleri, çeviri yazı, eleştirmeli metin, tıpkı basım gibi yöntemlerle yayımlayarak hizmete sunduk. Ankara'ya Millet Kütüphanesi gibi sembol bir eseri kazandırırken, kültür ve ilim başkentimiz İstanbul'u da ihmal etmedik. Ülkemizin en büyük kütüphanesi olarak inşa ettiğimiz Rami Kışlasını da inşallah çok yakında İstanbulluların istifadesine sunacağız" diye konuştu.'PEK ÇOK ÜLKE GELECEK KORKUSU İÇİNDEDİR'Oktay, 2023'e ilerlerken önceliklerini aile, eğitim ve kültür olarak belirlediklerini belirterek, "Bu üç kavram birbiriyle yakın ilişki içindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'kalbimizi aile, aklımızı eğitim ve aile ile eğitim birlikte kültürümüzü şekillendirir.' Medeniyet, işte bu etkileşim ikliminden beslenerek ortaya çıkar ve gelişir. Sadece eğitim ve kültürün maddi altyapısı, medeniyetleri ayakta tutmak için yeterli değildir. Bugün pek çok ülke, sahip olduğu maddi imkanların ve bunlarla ayakta tuttuğu eğitim ve kültür gücünün büyüklüğüne rağmen ciddi bir gelecek korkusu, hatta krizi içindedir. Bu krizi yaşayan ülkelere baktığımızda aile kurumunun yerle bir olduğunu ve medeniyetinin ruhunu kaybettiklerini görebiliriz" ifadesini kullandı.'TEKTİPLEŞME MEDENİYETİMİZİN ÜZERİNİ BİR KÜL GİBİ ÖRTMEKTE'Oktay, milletin asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrının nesilden nesile aktarılan kültür ve aile yapısının sağlamlığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ancak dijital dönüşümle birlikte insanımızı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir atmosfer etrafımızı kuşatmaya başlamıştır. Bu durumun oluşturduğu tehdit yeni nesillerin, binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aileden ve ailede şekillenen değerlerden, okulda biçimlenen şahsiyetten, toplumda yoğrulan kültürden mahrum şekilde yetişmesidir. Diğer taraftan hayatın her alanında tek tipleşme ve aynılaşma kadim medeniyet birikimimizin üzerini bir kül gibi örtmekte ve gözü gönlü kapalı bir taklitçilik furyası toplumu sarmaktadır. Oysa ihtiyacımız olan, kendi değerlerimizle birlikte yenilikçi adımlar atabileceğimiz yapılardır. İşte tüm bu sebeplerle önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlarımızı aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlarımızı aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerekiyor - Son Dakika


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