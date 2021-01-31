Son dakika haber: Cumhurbaşkanına suikast girişimi timine mühimmat verdiği iddia edilen askerlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanına suikast girişimi timine mühimmat verdiği iddia edilen askerlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

31.01.2021 10:01
Son dakika haber: Cumhurbaşkanına suikast girişimi timine mühimmat verdiği iddia edilen askerlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberi: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden Özel Kuvvetler ve MAK personellerine mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen 1'i muvazzaf 2 asker tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden Özel Kuvvetler ve MAK personellerine mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen 1'i muvazzaf 2 asker tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personellerine, prosedürlere aykırı şekilde mühimmat teslim edilmesine katıldığı öne sürülen biri muvazzaf, biri emekli, biri de eski olmak üzere 3 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Özel Kuvvetler ve MAK personellerine, kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri/duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yüklü miktarda (yaklaşık 55 bin) merminin olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesi konularında görev aldığı iddia edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 309. maddesinde düzenlenen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alınan muvazzaf astsubay M.G, emekli albay E.U.K. ve eski üsteğmen F.S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muvazzaf astsubay M.G. ve emekli albay E.U.K. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı, ihraç üsteğmen F.S.Y'nin ise "ev hapsi" uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

15 Temmuz 2016, Marmaris, Mühimmat, Suikast, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanına suikast girişimi timine mühimmat verdiği iddia edilen askerlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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