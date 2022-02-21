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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

21.02.2022 23:02
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haber... Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi'ne ait reklam panosunda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı. Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salındı.

(Furkan Bolat/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, İsmetpaşa Mahallesi, cumhurbaşkanı, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanının afişlerini yırtan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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