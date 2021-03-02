Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü

02.03.2021 14:33
Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov ile heyetler arası toplantı yaptı. Başkanlık binasındaki görüşmede, iletişim, medya, kültür, dizi ve sinema alanlarında iş birliğini geliştirecek konular ele alındı.

Fahrettin Altun, heyetlerin bir araya geldiği görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda temasların artmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. "İki devlet, tek millet" şiarının sözden ibaret olmadığını dünyaya gösterdiklerini belirten Altun, Karabağ'ın kurtarılması sürecinde yalnızca askeri ve siyasi anlamda değil, iletişim ve medya alanında da yakın iş birliği içerisinde olduklarını anlattı.

Savaş döneminde temelleri atılan Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'nun resmiyete kavuşmasının iş birliğinin kurumsallaşması açısından çok değerli bir adım olduğunu vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından üç dilde hazırlanan "Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer" kitabıyla da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olan bir eser ortaya koyduklarını aktardı.

"Çalışmalarımızı yakın iş birliği içerisinde icra edeceğiz"

Türkiye ve Azerbaycan'ın kültür alanında da iş birliğini güçlendirerek önemli işlere imza atacaklarını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Karabağ Zaferi'nin yanı sıra Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olaylar hakkında ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu tür projelerin hem ulusal hem de dünya ölçeğinde medya ve dijital platformlarda yer bulmasını sağlayarak aramızdaki tarih ve ülkü birliğini en güçlü şekilde vurgulayacağız. Dizi ve film sektörlerimizin birlikte çalışması ve tecrübe paylaşımında bulunması bu açıdan çok önemli."

"Bölgesel iş birliği platformu önerisini de dünyaya anlatmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iki ülkenin tarihi olayların yanı sıra ortak değerleri gündeme getiren sergi, sempozyum ve yayınları da birlikte hazırlayabileceğini söyledi. Bu çalışmaların, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Altun, "Uluslararası kamuoyu nezdinde çalışmalarımızı yakın iş birliği ve eş güdüm içerisinde icra edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği çok taraflı bölgesel iş birliği platformu önerisini de dünyaya anlatmalıyız. Ermenistan'ın Karabağ'daki kültürel mirasa verdiği zararları dünyanın gündemine getirip işgal altındaki toprakların kurtarılmasından sonra yapılanları uluslararası kamuoyuna mal etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile dayanışma, bizim milli bir vazifemiz. Birikimimizi, imkanlarımızı, potansiyelimizi, insan kaynağımızı seve seve bu önemli ideal için seferber edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdiği mücadelede onlarla birlikte en önde olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile kardeşliğinin birebir şahidiyim. Bu birlikteliğin ne büyük bir fark oluşturduğunu da gördük. Türkiye ve Azerbaycan olarak iki liderin gayretiyle kendimize gelme mücadelesi verdik. Gücümüzü topladık. Bundan sonra koşacağız. Sinema ve dizi sektöründe de bunun yansıma bulması lazım. Bu birlikteliği taçlandıracak, nesilden nesle aktarılacak hikayelere, filmlere imza atacağız. Birlikteliğimizden büyük bir güç doğacak, gurur nişanesi işler çıkacak. Bunu da inşallah bütün dünyaya göstereceğiz."

"Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız"

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov da yeni görevinde ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak "Kardeş Türkiye'nin desteğini sadece Karabağ Savaşı'nda değil bütün tarih boyunca hissettik. 100 yıl önce de Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Azerbaycan'ı, Bakü'yü işgalden kurtarmıştık. Bugün de Karabağ'ı sizin desteğinizle işgalden kurtardık. Türk devletine ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Azerbaycan askerlerinin Karabağ'da büyük kahramanlık göstererek tarihi bir mücadele verdiğini, bunun sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, Türk dünyasının zaferi olduğunu belirten Bakan Anar Kerimov, "Genç neslimiz tarihimizle gurur duymalı. Ortak tarihimizin, kimliğimizin daha iyi tanıtılması için çalışacağız. Bunu da sinema ve dizilerle anlatmayı, bu konuda iş birliği yapmayı çok istiyoruz." dedi.

Bu süreçteki enformasyon savaşında ve Ermenistan'ın sivil insanlara saldırılarının dünyaya duyurulmasında Türkiye'nin önemli desteğini gördüklerini anlatan Kerimov, şöyle devam etti:

"Mücadele sahada bitse de masada devam ediyor. Kültürel diplomasi alanındaki baskıları şimdiden görüyoruz. O nedenle proaktif şekilde birlikte çalışmaya devam etmemiz çok önemli. Ermenistan'ın Karabağ'daki kültürel mirasa yaptığı saldırıları dünyaya göstermek için 'Peace for Culture' adıyla başlattığımız kampanyada da Türkiyeli kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz."

Konuk Bakan Anar Kerimov, Karabağ Zaferi, Kafkas İslam Ordusu ve Hocalı Katliamı gibi tarihi olayların ortak yapımla hem belgesel hem film olarak dünyaya anlatılmasının Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin sembolleri olacağını kaydetti.

Fahrettin Altun, Azerbaycan, Türkiye, Sinema, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika

F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu: Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Üsküdar'da 81 yaşındaki yaşlı adam, bankta otururken tabancayla intihar etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
13:07
Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı Usta sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 8. yılında sevenleri tarafından anıldı         
11:56
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor Japon milyarder Ay'a götürmek için 8 kişi arıyor         
11:01
Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı Mahkemeden emsal soyadı kararı! Kocasından boşanan kadın, amacına 12 yıl sonra ulaştı         
10:52
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 13:18:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei