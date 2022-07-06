Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

06.07.2022 22:21
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Şehir Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Şehir Hastanesinde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Konya'da menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden kıymetli hekimimiz Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum."

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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