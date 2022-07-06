"Konya'da menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden kıymetli hekimimiz Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekimlerimize yönelik her türlü şiddeti telin ediyorum."

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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