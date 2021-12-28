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İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli

28.12.2021 10:21

İLETİŞİM Başkanlığı, bu yıl UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, bu yıl UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazırladığımız belgesel çalışmaları ile Anadolu'muzun kültürel, sosyal ve tarihi birikimini, sahip olduğu medeniyet değerlerini ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun kültürel mirasını tanıtmak amacıyla UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından 26 Temmuz 2021'de 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırlandı. Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgeselde Anadolu'nun medeniyet tarihinde hafızalara kazınan önemli bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve akabinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girinceye dek yaşanan sürece yer veriliyor.

Belgeselde, geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Malatya Arslantepe Höyüğü'nde şimdiye kadar yapılan kazılarda ortaya çıkarılan önemli eserler hakkında bilgi veriliyor. Bunun yanı sıra 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı tarihi miras, belgeselde detaylı anlatılıyor. Söz konusu çalışma, TRT Belgesel ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından kamuoyunun beğenisine sunulacak.İletişim Başkanı Altun, belgesele ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca pek çok medeniyet ve millete ev sahipliği yaptığını belirterek, kadim geçmişi ve birikimi ile Anadolu'nun 'insanlığın kadim mirası' unvanını fazlasıyla hak ettiğini kaydetti. Belgesel ile Arslantepe Höyüğü'nü tüm dünyaya tanıtmayı, tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı ve Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, "İletişim Başkanlığı olarak 'İnsanlığın Kadim Coğrafyası Anadolu' teması kapsamında hazırladığımız belgesel çalışmaları ile Anadolu'muzun kültürel, sosyal ve tarihi birikimini, sahip olduğu medeniyet değerlerini ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

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İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli
İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli
İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli
İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli
İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Belgesel, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan 'Arslantepe Höyüğü' belgeseli - Son Dakika
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