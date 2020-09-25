Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika

Duruşmada, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talep ve beyanları alındı.

Sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılan duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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