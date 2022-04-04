Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü

04.04.2022 22:22
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan ve İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken, enerji güvenliği, savunma iş birliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

İstanbul'da 29 Mart'ta yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtilirken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Nuland ile görüştü - Son Dakika
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