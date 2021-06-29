Son dakika haber | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı. Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

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