Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.
Kalın, Kazakistan'daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine de yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika