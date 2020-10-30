Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü

30.10.2020 01:32

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleşen oyun parkına akın eden çocukların yüzü güldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleşen oyun parkına akın eden çocukların yüzü güldü.

Yahşihan Belediyesi tarafından Bayraktepe Mahallesi'nde 90 günde yapımı tamamlanan Şefik Güneşer Parkı'nın açılışı gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışı yapılan parka vatandaşlar yoğun ilgi gösterirdi. Çocuklar ise yeni oyun gruplarında eğlencenin tadını çıkardı. 4 bin 100 metrekare üzerine kurulan parkta; futbol, voleybol, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, kamelyalar, yürüyüş yolu, pergoleler, el temalı süs havuzu, fırın, market ve bin 700 metrekare yeşil alan bulunuyor.

"Belediye başkanımız çok gayretli"

3 ay önce Yahşihan'a geldiği belirten ilçe kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, "Ben Yahşihan'a geleli 3 aya yakın oluyor. Sağ olsun belediye başkanımız çok gayretli. Bence bu parkın güzel yanı şu; Evet bir park açmak çok güzel. Burada bu kadar insanın kullanabileceği bir alan olmuş ama geçmişi unutmamakta çok önemli. Belediye başkanımızı unutmamış. Onun ismini vermiş buda çok önemli. Bizde genelde insanlar öldükten sonra hatırlanır. Ama sağ olsun başkanımız yaşarken eski başkanımızı hatırlamış ve ismini vermiş bu çok gurur verici. Allah yolunu açık etsin kolaylıklar diliyorum kendisine" dedi.

"Çocukların mutluluğunu görüyoruz"

Mahallelerin tamamına büyük park yapacaklarını ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Bugün Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü. Gönül isterdi ki buraları coşkuyla yıkalım. Maalesef bir pandemi dönemi var. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Vatandaşın böyle parklara ihtiyacı olduğunu hissedip park yapabilmek çok güzel bir şey. Aynı zamanda çocukların mutluluğunu görünce diyoruz ki niye zamanında bitiremedik? Niye zamanında bir şeyler yapılmadı? Ben şunu söz veriyorum: Yahşihan'da 10 mahalle var. Hepsinde birer tane büyük park. Minik parklar hariç. Allah ömür verdiği sürece makamda kaldığım sürece bütün mahallelere en az bu kadar güzel, biliyorsunuz Aydın Çopur'u açtık Kırıkkale'de bir ilkti. Şefik Güner'i açtık Kırıkkale'de yine güzel bir park. Burada yine bir ilk var mahalle fırını. Bir de bakıyoruz ki 2004 yılındaki seçim vaadimizde varmış mahalle fırını onu gerçekleştiriyoruz. Yahşihan halkına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İsmimin verilmesi beni duygulandırdı"

İsminin parka verilmesinden dolayı emeğe geçenlere teşekkürlerini ileten Yahşihan eski Belediye Başkanı Şefik Güneşer, "Sayın başkanımıza, emeği geçen meclis üyelerine, buradaki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce insan öldükten sonra bu tür isimler konuluyordu. Sağlığımızda ismimim verilmesi beni duygulandırdı onurlandırdı. Sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü
Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kırıkkale, Yahşihan, Çocuk, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhuriyet Bayramı'nda açılan parkla çocukların yüzü güldü - Son Dakika

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