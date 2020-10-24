Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 'Geleneksel Badminton Cumhuriyet Kupası', 4 farklı kategoride 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Geleneksel Badminton Cumhuriyet Kupası, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Kortlarda büyük heyecana sahne olan müsabakalarda usta raketler, şampiyonluk için ter döktü. Gençler ve büyükler yaş gruplarında düzenlenen organizasyonda sporcular, lisanslı olarak faaliyet gösterdikleri 7 farklı spor kulübünü temsil etti. Organizasyon süresi boyunca ay-yıldızlı coşku zirvede yaşanırken, genç sporcular organizasyonun açılış seremonisinde maske - mesafe ve temizlik kurallarına yaptıkları koreografi ile dikkat çekti

"Keyif dolu müsabakalarda buluşmak mutluluk verici"

Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu, pandemi nedeniyle uzun bir süredir müsabık platformda kortlardan uzak kaldıklarını, keyif dolu müsabakalarda yeniden buluşmanın kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirtti. İl Temsilcisi Koyuncu, açıklamasında şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde federasyonumuz, Şehitkamil Belediyemiz ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Badminton Cumhuriyet Kupasında 7 farklı spor kulübünden 100'e yakın sporcumuzu misafir ettik. Gönül isterdi ki çok daha geniş katılımlı bir organizasyon olsun. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle katılımı belirli bir kontenjanla sınırlandırdık. Şehitkamil Belediyemiz organizasyon için özel tedbirler almış. Sporcu sağlığına titizlik gösterilmiş. Ben, verdikleri büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muhittin Özbay'a yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcularımız kutluyorum." - GAZİANTEP