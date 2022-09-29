Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi - Son Dakika
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Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi

29.09.2022 16:46
Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi

Son dakika haberi... İZMİR'in Seferihisar açıklarında, 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi ile ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında, 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi ile ilgili davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada müşteki avukatı İlyas Fatih Sadıkay, 3 belediye görevlisi hakkında açılan dava ile mevcut davanın dosyalarının birleştirilmesini istedi.

Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanıklar Ege İşcan'ın 1992 yılında bina yapılırken 'fenni mesul' ve Hüseyin Özener'in 'sürveyan', Mehmet Kuşakçı'nın ise 1996'da yapılan tadilat sırasında 'fenni mesul' olduğu belirtildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda; C Blok'taki projelendirmede eksikler, malzeme özelliklerinde yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu, binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığı, bu nedenle de sanıkların kusurlu oldukları belirtildi. Sanıkların ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri, iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadelerle sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri, bu nedenle de ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Özener ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları, geçen duruşma mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna itiraz etti.Duruşmada söz verilen müşteki avukatı İlyas Fatih Sadıkay, haklarında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası davası açılan 3 belediye görevlisinin dosyasının bu dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhuriyet Sitesi davasında 'dosyalar birleştirilsin' talebi - Son Dakika

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