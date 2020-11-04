Son dakika haber: Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Ohio eyaletini kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Ohio eyaletini kazandı
04.11.2020 08:27
Son dakika haberi... ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.
Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
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