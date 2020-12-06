Son dakika haber! Çuvalda ölüme terk edilen 12 yavru köpeğin sağlık durumu iyi - Son Dakika

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, çuvalda ölüme terk edilmiş halde bulunan 12 yavru köpeğin tedavileri devam ediyor. Köpeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin ardından sahiplendirilecekleri belirtildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Hatice Terkenli ve arkadaşları, dün sokak hayvanları beslemek için Yenişehir ilçesine gitti. Yenişehir'e bağlı Ayaz Mahallesi mevkisine gelen hayvanseverler, boş araziden köpek sesleri geldiğini duydu. Araziye giden ekip, seslerin çuvalların içinden geldiğini fark etti. Çuvalları açan hayvanseverler, içlerinde 12 yavru köpek buldu. Hayvanseverler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ölmek üzere olan köpekler, ekipler tarafından barınağa götürülerek tedaviye alındı.

'KANIMIZ DONDU, BUNU YAPANLAR VİCDANSIZ'

Olaya tepki gösteren hayvansever Hatice Terkenli, "Besleme yapmak için buraya geldik. Kanımızı donduracak şekilde olayla karşı karşıya kaldık. Hayvanları ölüme bırakmışlar. Bunu yapan vicdansızlar. Bunu görenler, ekiplere ihbar etsin" dedi. Yaşanan olayın ardından tedaviye alınan köpeklerden iyi haber geldi. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yavru köpekler, tedavilerinin ardından sahiplendirilecek.