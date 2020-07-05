Son dakika haber: Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu - Son Dakika

Son dakika haber: Çuvallar içinde usulsüz taşınan yüzlerce kilo tulum peynirine el konuldu
Gelen son dakika haberine göre Normal şartlarda 10 derece santigratın altında taşınması gereken yüzlerce kilo tulum peynirine, Şanlıurfa'dan İstanbul'a 22 derecelik sıcaklıkta taşındığı gerekçesiyle el konuldu.
Normal şartlarda 10 derece santigratın altında taşınması gereken yüzlerce kilo tulum peynirine, Şanlıurfa'dan İstanbul'a 22 derecelik sıcaklıkta taşındığı gerekçesiyle el konuldu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan İstanbul Güngören'e uygun olmayan şartlarda çuvallar içinde tulum peyniri getirildiğini tespit etti. Her bir çuvalda 20 kilo peynir olduğu ve hiçbir soğutma sistemi olmadan taşıma işleminin gerçekleştirildiği belirlendi. Peynir tebliğine göre muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 10 derece santigratın altındaki sıcaklıklarda tutulması gereken peynirlerin yapılan incelemede taşıma ve muhafaza sıcaklığının ortalama 22 derece olduğu tespit edildi. Bununla beraber araç kasasının iç yüzeylerinde paslanmalar olduğu ve bu pasların tulum peyniri çuvallarına bulaştığı da belirlendi. İhlaller bununla da kalmadı. İncemeler sonucunda ürünlerin üretim tarihinin ileri bir tarih olduğu belirlendi. Üretim tarihi 15 Ağustos 2020 olan peynirlerin son tüketim tarihinin de dış çuval ambalaj üzerinde 15 Ağustos 2021 olduğu tespit edildi. Ürünlerden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla usulüne uygun ve şahit olmak üzere numune alınıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. 'Güvenilir olmayan gıda' olarak değerlendirilen peynirlere de el konuldu. İnceleme sonuçlanana kadar peynirler, yediemin olarak belirlenen soğuk hava deposunda bekletilecek.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:57 Kaynak: İHA
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