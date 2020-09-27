Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika gündem haberi... 100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu, Ayvansaray mevkiinde sürücüler yol kenarında baygın halde yatan bir kadını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, System.String[]

D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu, Ayvansaray mevkiinde sürücüler yol kenarında baygın halde yatan bir kadını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Olay, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray metrobüs durağı yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kadını gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ve ismi öğrenilemeyen kadına müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YOLUN KENARINDA YATIYORDU
Yol kenarında baygın kadını görünce yardım için duran Furkan Toprak "Yolun kenarında yatıyordu. Durumu kötüydü 'Beni bırakma' falan diyordu. Kocasının numarasını falan verdi aramaya çalıştık arayamadık. Allah yardımcısı olsun. 112 sağlık görevlilerini aradım, insanlık namına ne gerekiyorsa yaptım" dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

D-100 Karayolu, Ayvansaray, Kamera, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 06:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: D-100 KARAYOLU'NDA BAYGIN HALDE BULUNAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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