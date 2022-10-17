Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı

17.10.2022 11:49

Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu'nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu'nda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtçimeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 69 AK 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Çankırı, Çerkeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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