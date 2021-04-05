Son dakika haber... D100 karayolunda zincirleme kaza - Son Dakika

Son dakika haber... D100 karayolunda zincirleme kaza
05.04.2021 18:52
Gelen son dakika haberine göre Sakarya D-100 karayolunda 3 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Sakarya D-100 karayolunda 3 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebi ile karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kaza, D100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 ABJ 319 ile 54 ABN 014 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlara aynı istikamette ilerlemekte olan 54 TN 102 plakalı otomobil çarptı. 3 aracın çarpıştığı zincirleme kaza sonucunda bölgede ulaşım bir süre tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Herhangi bir ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA
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