Son dakika haber: Daday'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Sorkuncuk Köyü Fındıcak Mahallesinde ormanlın alandı çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Sorkuncuk Köyü Fındıcak Mahallesinde çıkan örtülü orman yangınında bin 300 metrekare alan ve ağaç zarar gördü. Henüz sebebi belirlenemeyen ve büyümeden söndürülen yangına Daday, Araç ve İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU