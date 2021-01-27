Son dakika haber... DAEŞ'e büyük darbe - Son Dakika

Son dakika haber... DAEŞ'e büyük darbe

27.01.2021 16:32
Son dakika haber... DAEŞ'e büyük darbe, System.String[]

Son dakika haberleri... Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından DAEŞ Terör örgütüyle irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından DAEŞ Terör örgütüyle irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 126'sı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 126 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. Ekipler kalan 22 şüphelinin yakalama çalışmasını sürdürüyor.

(Taşkın Sarıca/İHA)

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DAEŞ'e büyük darbe - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Hollanda'da futbol kulüplerinin taraftarları ülkeyi yangın yerine çeviren protestoculara karşı sokaklara çıktı Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu
"Alex F.Bahçe tarihinin en iyisi" diyen Emre, kendi oynadığı kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı         
16:23
Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum         
15:57
Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti         
15:43
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu         
14:24
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor         
11:42
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 16:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... DAEŞ'e büyük darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei