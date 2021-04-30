Son dakika haber | Dağ çiçekleri görsel şölen sundu
30.04.2021 09:55
Son dakika haberleri: Dağ çiçekleri görsel şölen sundu Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesinin ardından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu.
Dağ çiçekleri görsel şölen sundu
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesinin ardından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu.
Taşova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinin yaylalarında karların erimesinin ardından açan çiğdemler ve sarı çiçekler adeta görsel şölen oluşturdu. Eriyen karların ardından baharın ve yazın müjdecisi olan çiğdemler ile sarı renkli çeşit çeşit çiçekler açtı.
Havaların iyice ısınması ile birlikte tekrar canlanan doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
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