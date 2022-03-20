Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu

20.03.2022 11:20

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bir dağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bir dağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çambaşı Yaylası'nda otel olarak hizmet veren bir dağ evinde yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine işletmede konaklayan müşteriler dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında dağ evinde hasar oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, yangının ilk belirlemelere göre şömine bacasından çıktığını belirterek, "Bu sırada dağ evi tamamen doluydu. Personel tarafından burası tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralı bulunmuyor." dedi.

Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu
Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu
Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu

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Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Yangın, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika


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