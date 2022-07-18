Karapınar, ülke genelindeki yüksek zirvelere çıkan ve doğa ile iç içe yaşam süren biri olarak biliniyordu. - MERSİN

Dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini ve Tarsus Adliyesi personeli Erdem Karapınar (36), Karaisalı bölgesinde bulunan dağda gezinti yaparken rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Karapınar, yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Tarsus Adliyesi, Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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