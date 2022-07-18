Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti

18.07.2022 11:53
Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dağcılık yapan genç, dağ yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dağcılık kulübü üyesi, profesyonel dağ ve doğa bilgini ve Tarsus Adliyesi personeli Erdem Karapınar (36), Karaisalı bölgesinde bulunan dağda gezinti yaparken rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Karapınar, yolda hayatını kaybetti.

Karapınar, ülke genelindeki yüksek zirvelere çıkan ve doğa ile iç içe yaşam süren biri olarak biliniyordu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus Adliyesi, Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Dağcı, dağ yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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